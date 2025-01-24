Лопати та видри. 6 незвичайних традицій риболовлі з усього світу

Викопування риби лопатою в Африці

У центральній Африці, зокрема в таких країнах, як Танзанія та Замбія, мешканці використовують лопати для лову риби під час посухи. Місцева риба "Протоптер" має унікальну здатність закопуватися в мул і впадати в стан сплячки, що дозволяє їй пережити тривалий час без води.

Рибалки знаходять цих риб за допомогою підручних інструментів, викопують їх і навіть зберігають поблизу будинку для подальшого використання. Цей спосіб лову виник через нестачу водойм у посушливий сезон, і він досі залишається важливим для місцевих громад.

Риболовля з видрами в Бангладеші

У Бангладеші, зокрема в районах Нараїл та Кхулна, рибалки використовують ручних видр для лову риби. Видри, яких навчають з дитинства, заганяють рибу в сітки, що значно підвищує ефективність лову.

Ця традиція існує понад 200 років і є важливим елементом збереження популяції видр у регіоні. Рибалки годують видр частиною впійманої риби, що створює симбіотичні відносини між людьми та тваринами. Цей метод не лише ефективний, а й показує, як люди можуть співпрацювати з природою.

Видри у воді (фото: Вікіпедія)

Ловля риби бакланами в Японії та Китаї

У Японії та Китаї рибалки використовують бакланів для лову риби. На шиї птахів надягають спеціальні нашийники, які заважають їм проковтнути велику рибу. Після того як баклан ловить здобич, рибалка дістає її з дзьоба птаха.

У деяких регіонах Японії ця традиція стала туристичною атракцією, приваблюючи тисячі гостей, які хочуть побачити унікальний спосіб риболовлі.

Нудлінг: ловля сома руками в США

У штатах Оклахома та Техас популярний метод лову сома голими руками, відомий як нудлінг. Рибалка занурює руку в нору риби, щоб схопити її. Цей спосіб вимагає сміливості та навичок, оскільки соми можуть бути великими та агресивними.

Нудлінг став не лише способом лову, а й популярним видом спорту, змагання з якого проводяться щороку. Ця традиція передається з покоління в покоління і є важливою частиною місцевої культури.

Спіймана голими руками велика риба (фото: Вікіпедія)

Риболовля з дельфінами в Бразилії

У місті Лагуна (Бразилія) рибалки співпрацюють з дельфінами. Дельфіни заганяють рибу до сіток, а потім подають сигнал рибалкам, перевертаючись у повітрі. Ця унікальна взаємодія між людьми та дельфінами триває з XIX століття.

Дельфіни отримують свою частку впійманої риби, що робить цей метод взаємовигідним. Ця традиція є одним з небагатьох прикладів співпраці між людьми та дикими тваринами.

Сітки з павутиння в Новій Гвінеї

Мешканці Нової Гвінеї виготовляють рибальські сітки з павутиння, яке відрізняється міцністю та легкістю. Павутиння збирають у лісах, а потім вручну плетуть сітки, які витримують значні навантаження.

Цей метод є не лише ефективним, а й екологічно чистим, оскільки не завдає шкоди навколишньому середовищу. Використання павутиння для риболовлі - це приклад того, як люди вміють використовувати доступні ресурси для створення знарядь лову.

На Шрі-Ланці рибу ловлять з таких сідал (фото: Вікіпедія)