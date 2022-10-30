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Ломаченко повернувся в бокс яскравою перемогою: видовищні фото і відео

Фото: Джемейн Ортіс і Василь Ломаченко (t.me/TeamLomachenko)
Автор: Світлана Мащенко

Василь Ломаченко в ніч на 30 жовтня здобув яскраву перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Дивіться у Styler нижче видовищні фото й найкращі моменти з бою, що проходив у Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів. Перемогу Ломі віддали всі судді: 115:113, 116:112 та 117:111.

Василь Ломаченко святкує перемогу (фото: t.me/TeamLomachenko)

Після бою в ринг піднявся абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні, проти якого, найімовірніше, проведе свій наступний бій Ломаченко.

Поєдинок у легкій вазі був розрахований на дванадцять раундів, тривав усю дистанцію і закінчився перемогою українця.

Видовищні моменти бою (фото: t.me/TeamLomachenko)

Підтримував Ломаченка його хороший друг, український боксер Олександр Усик.

Выдзначимо, що Василь здобув 17-ту перемогу у професіоналах, а Ортіс зазнав першої поразки у кар'єрі.

Відео з бою дивіться нижче.

Читайте також, головне про бій Ломаченка та Ортіса в спеціальній підбірці.

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Василь Ломаченко