ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ломаченко - Комми: букмекеры назвали победителя. Когда и где смотреть супербой

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 12:40
Ломаченко - Комми: букмекеры назвали победителя. Когда и где смотреть супербой Коллаж РБК-Украина: Василий Ломаченко и Ричард Комми встретятся на ринге в Нью-Йорке
Автор: Владимир Костырин

Бой Василия Ломаченко и Ричарда Комми на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) обещает стать действительно зрелищным - в этом поединке украинец сразится за право боксировать за титулы чемпиона и провести долгожданный реванш против Теофимо Лопеса.

Когда и где смотреть поединок "Ломы" против "Терминатора" из Ганы, и какие шансы добыть победу у знаменитого украинского экс-чемпиона - читайте в материале ниже.

Для 33-летнего Василия грядущий бой станет вторым в этом году - ранее спортсмен одолел Масайоши Накатани из Японии в девятом раунде техническим нокаутом.

34-летний Комми перед этим потерял свой чемпионский пояс в поединке с тем самым Лопесом, а вообще у ганского боксера за плечами 33 боя и только 3 из них - с поражением.

Ломаченко - Комми: букмекеры назвали победителя. Когда и где смотреть супербой

Василий Ломаченко и Ричард Комми на "битве взглядов" (фото: twitter.com/SteveKim323)

Ставки букмекеров на бой Ломаченко и Комми

Аналитики считают, что у боксера-левши Ломаченко, двукратного Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, шансов одолеть очередного соперника и продолжить путь к возвращению поясов значительно больше.

Так, в букмекерской компании Parimatch принимают ставки на викторию украинца с коэффициентом 1.10.

В то время как на возможность ганского боксера одержать победу коэффициент указывается 6.00.

А вот на ничейный итог этой встречи коэффициент - 23.00.

Также букмекеры полагают, что с наибольшей вероятностью бой закончится в 7, 8 или 9 раундах (коэффициент 9.00), но и на финал в 6 и 10-х раундах тоже шансы велики (коэффициент 10.00).

Ломаченко - Комми: букмекеры назвали победителя. Когда и где смотреть супербой

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Комми (фото: скрин parimatch.com)

Когда смотреть бой и где покажут

Встреча "Ломы" с "Терминатором" на знаменитой американской арене состоится в воскресенье, 12 декабря, в 04:00 (по киевскому времени).

Хотя ни один украинский телеканал не будет транслировать этот поединок, посмотреть его онлайн все же можно - на платформе MEGOGO.

Для просмотра боя Ломаченко - Комми украинцев просят или подключить подписку "Максимальная", или без нее по услуге пробы за 29 гривен.

Трансляция доступна на устройствах пользователей: iOS, Android, Smart TV, на консолях и приставках.

А пока встреча с Комми не началась, предлагаем вам посмотреть яркое видео, как Ломаченко нокаутировал Накатани.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий Ломаченко Бокс
LITE
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми