Ломаченко - Коммі: букмекери назвали переможця. Коли і де дивитися супербій

Бій Василя Ломаченка і Річарда Коммі на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США) обіцяє стати дійсно видовищним - в цьому поєдинку українець битиметься за право боксувати за титули чемпіона і провести довгоочікуваний реванш проти Теофімо Лопеса.

Коли і де дивитися поєдинок "Ломи" проти "Термінатора" з Гани, і які шанси здобути перемогу у знаменитого українського екс-чемпіона - читайте в матеріалі нижче.

Для 33-річного Василя прийдешній бій стане другим в цьому році - раніше спортсмен здолав Масайоші Накатані з Японії в дев'ятому раунді технічним нокаутом.

34-річний Коммі перед цим втратив свій чемпіонський пояс у поєдинку з тим самим Лопесом, а взагалі у ганського боксера за плечима 33 бої та тільки 3 з них - з поразкою.

Василь Ломаченко і Річард Коммі на "битві поглядів" (фото: twitter.com/SteveKim323)

Ставки букмекерів на бій Ломаченка і Коммі

Аналітики вважають, що у боксера-лівши Ломаченка, дворазового Олімпійського чемпіона, дворазового чемпіона світу, чемпіона Європи, шансів здолати чергового суперника і продовжити шлях до повернення поясів значно більше.

Так, в букмекерській компанії Parimatch приймають ставки на вікторію українця з коефіцієнтом 1.10.

У той час як на можливість ганського боксера здобути перемогу коефіцієнт вказується 6.00.

А ось на нічийний підсумок цієї зустрічі коефіцієнт - 23.00.

Також букмекери вважають, що з найбільшою ймовірністю бій закінчиться в 7, 8 або 9 раундах (коефіцієнт 9.00), але і на фінал в 6 та 10-х раундах теж шанси великі (коефіцієнт 10.00).

Прогноз букмекерів на бій Ломаченка - Коммі (фото: скрін parimatch.com)

Коли дивитися бій і де покажуть

Зустріч "Ломи" з "Термінатором" на знаменитій американській арені відбудеться в неділю, 12 грудня, о 04:00 (за київським часом).

Хоча жоден український телеканал не транслюватиме цей поєдинок, подивитися його онлайн все ж можна - на платформі MEGOGO.

Задля перегляду бою Ломаченко-Коммі українців просять або підключити підписку "Максимальна", або без неї за послугою спробувати за 29 гривень.

Трансляція доступна на пристроях користувачів: iOS, Android, Smart TV, на консолях і приставках.