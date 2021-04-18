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Локдаун засчитают в страховой стаж: кого именно ждет приятный сюрприз

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 07:31
Локдаун засчитают в страховой стаж: кого именно ждет приятный сюрприз Фото: Акция протеста против введения в стране карантина выходного дня (РБК-Украина)
Автор: Styler

В Украине период получения пособия по частичной безработице и других видов помощи во время локдауна будет засчитан в страховой стаж.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время презентации Аналитической справки ООН о социальной защите.

"Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали это влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи и по частичной безработице, и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж", - рассказала Лазебная.

Министр напомнила, что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж.

Выступление Марины Лазебной

Также министерство дает право людям по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы в будущем это не снижало размер пенсии.

Кто имеет право на получение пособия по частичной безработице?

Право на получение пособия по частичной безработице есть у работодателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые:

  • остановили/сократили деятельность из-за карантина;
  • платили ЕВ в течение последних 6 месяцев, предшествующих дате остановки/сокращения деятельности, за наемных работников, с которыми не прекращены трудовые отношения на дату подачи обращения в центр занятости.

Соответственно, право на пособие не имеют работники, которые получают пенсию или работают у работодателя по совместительству.

Помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час потерянного рабочего времени из расчета 2/3 тарифной ставки оклада и не может превышать минимальную заработную плату.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что закрывать всю страну на локдаун нет смысла.

Также мы писали, что в Киеве решили продолжить жесткий карантин минимум до 30 апреля.

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