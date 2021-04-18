Локдаун зарахують до страхового стажу: кого саме чекає приємний сюрприз

В Україні період отримання допомоги по частковому безробіттю та інших видів допомоги під час локдауна буде зараховано до страхового стажу.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час презентації Аналітичної довідки ООН про соціальний захист.

"Для того, щоб люди в майбутньому не відчули цей вплив карантину, локдауну, низьких доходів, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги по частковому безробіттю, та інших - всі ці періоди будуть зараховані до страхового стажу", - розповіла Лазебна.

Міністр нагадала, що для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж.

Виступ Марини Лазебної

Також міністерство дає право людям за бажанням виключати періоди отримання низьких доходів з розрахунку пенсій для того, щоб в майбутньому це не знижувало розмір пенсії.

Хто має право на отримання допомоги по частковому безробіттю?

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю є у роботодавців з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які:

зупинили/скоротили діяльність через карантин;

платили ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинки/скорочення діяльності, за найманих працівників, з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення у центр зайнятості.

Відповідно, право на допомогу не мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу з розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу і не може перевищувати мінімальну заробітну плату.