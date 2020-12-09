Локдаун в январе: новые даты и список запретов

В Кабмине назвали сроки локдауна в Украине. Сейчас идет обсуждение ужесточения карантина, и сегодня, 9 декабря, будет объявлено окончательное решение.

Так, по данным LB.ua, его введут с 8 по 25 января. Появился список ограничений, которые будут действовать в течение почти двух недель.

Кроме того, карантин будет продлен до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 25 января будет запрещено:

Посещение учреждений образования, кроме дошкольного образования и спецзаведений.

Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещено работу ресторанов с 11:00 часов до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу.

Прием посетителей в ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности.

Запрещена работа салонов красоты, заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов ведения хозяйства, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно Деятельность субъектов ведения хозяйства, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Разрешены будут в период локдауна:

Реализация продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов.

Продажа горючего.

Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

С 11 января по 21 января Кабмин рекомендует по возможности установить дистанционный режим работы.

Также предлагается запретить:

Деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Прием посетителей кинотеатров и учреждений культуры и других субъектов ведения деятельности в сфере культуры с заполняемостью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Прием посетителей музеев, выставок, галерей и тому подобное, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения.

Напомним, что в Украине обговаривалась возможность введения локдауна в декабре 2020 года, но позже ужесточение карантина перенесли на январь 2021 года.

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