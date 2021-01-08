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Локдаун в действии: в украинских супермаркетах оградили "запрещенку"(фото)

Автор: Людмила Жукова

В Украине с 8 января стартовал жесткий карантин. В магазинах до 24 января нельзя будет купить определенные группы товаров. Супермаркеты нашли выход, как не прятать снова продукцию на склады. Они просто заклеили лентами некоторую продукцию промышленного потребления, а также прикрепили листочки с копией постановления правительства.

Как сообщает Pavlovsky news в своем Telegram-канале, "запрещенку" можно купить только онлайн, сделав заказ на сайте определенного супермаркета.

В супермаркетах запрещенные к продаже продукты заклеили лентами (фото: pavlovsky.news)

Украинцы недоумевают, почему, например, можно купить продукты питания, а вот носки и батарейки - нет.

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Непродовольственные товары нельзя купить в магазинах (фото: Хрещатик.news)

Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.

Украинцы не понимают, почему под запретом непродовольственные товары (фото: Facebook/Мой Обухов)

Напомним, что постановлением Кабмина в период карантина зимних каникул разрешена продажа в магазинах продуктов питания, средств гигиены и кормов для животных. Остальную продукцию необходимо заказывать онлайн.

Как мы ранее писали, в Кабмине объяснили странные запреты январского локдауна.

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