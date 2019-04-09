Лохонулась с самого утра: Лесю Никитюк "кинули" на бешеные деньги (видео)

Леся Никитюк чуть не стала жертвой мошенников на заправке. Телезвезда в своем Instagram рассказала, что когда она приехала на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль, то заправщик вручил ей чек на котором была написана баснословная сумма - более чем 31 тысяча гривен.

Сама Леся Никитюк, которая любит развлекаться в пробках, говорит, что если бы на эти деньги ей действительно бы залили бензина в бак, то он бы лился из машины рекой.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

К счастью, Никитюк вовремя заметила, что что-то здесь не то. Этим она обязана sms-сообщению, которое пришло на ее телефон после списания средств с карты. Звезда сразу же уладила ситуацию. Устроила ли она скандал на заправке - не известно, ибо об этом сама Леся не сказала в своем видеообращении.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзья, меня только что заправили на 31 958 гривен. Если бы я вовремя не посмотрела, у меня бы бензин лился рекой из бака. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Если бы я не посмотрела, сколько денег списывают у меня с карты, я бы лохонулась с самого утра. Поэтому всегда обращайте внимание, когда рассчитываетесь карточкой в терминале и сколько денег у вас снимают. Потому что может какой-то заправщик захочет немножко намутить баблишечка", - рассказала Никитюк.

Лесю Никитюк "кинули" на огромные деньги на заправке

Ранее популярная телеведущая Леся Никитюк покорила фолловеров завораживающим взглядом в камеру, покорив цветущим внешним видом.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также мы писали о том, что Никитюк преподнесла фанатам новую порцию позитива, опубликовав в Instagram два снимка, где она в ванной.