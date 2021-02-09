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Лохматые вояки: фото верных четвероногих друзей украинских бойцов на передовой

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе на фронте животные не только поднимают настроение украинским военным, но и нередко в благодарность за заботу помогают бойцам обнаруживать вражеских диверсантов, а также заранее предупреждают об обстрелах.

Милые снимки лохматых "побратимов" бойцов ВСУ и истории их боевых подвигов опубликованы в Twitter.

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Как отмечается в сети, животные, которые "служат" в зоне боевых действий вместе с военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, инстинктивно бегут к укрытию перед началом артобстрелов. Конечно же, бойцы сразу обратили внимание на такую особенность поведения четверолапых, которые своим примером сигнализируют о предстоящей опасности.

Животные помогают военным ВСУ выявлять вражеские ДРГ в зоне проведения ООС на Донбассе (фото: twitter.com)

Также животные являются надежной поддержкой для украинских военных и против ДРГ оккупантов.

Животные также "служат" на передовой вместе с людьми (фото: twitter.com)

В сети рассказали трогательную историю о псе по кличке "Бабушка", которая жила с танкистами. Собака погибла осенью 2017 года на передовой.

Собака Бабушка ценой жизни предупредила украинских танкистов о нападении оккупантов (фото: twitter.com/hashtag/ЗверьеАТО)

"Она первой заметила вражескую ДРГ и, лая, бросилась на них. Тем самым она подняла тревогу, а сама погибла от пули диверсантов. Похоронили как Героя", - пишет пользователь Twitter Олег.

Также в интернете показывают подборку трогательных кадров разных периодов с разными лохматыми оберегами и любимцами воинов, защищающих Украину от интервентов.

Четверолапые вояки на Донбассе - верные и преданные друзья бойцов ВСУ (фото: twitter.com/hashtag/ЗверьеАТО)

Ранее мы писали о том, что украинские военные похвастались отважным псом, который с достоинством несет службу в рядах ВСУ.

Напомним, что не так давно военный спас собаку от чиновника-живодера, и в полиции уже приняли решение по факту вопиющего инцидента.

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Новости Украины Донбассживотныеукраинские военныеООСсобаки
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