LOBODA у Ризі провела різдвяний концерт для дітей з особливими потребами

Співачка LOBODA організувала у Ризі спеціальний новорічний концерт для пацієнтів паліативного відділення дитячої лікарні, медичного персоналу, переможців раку, а також дітей з особливими потребами з Латвії та України. Благодійний захід відбувся 28 грудня у Ризькому Splendid Palace, повідомили у пресслужбі Світлани Лободи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу співачки.

Ідея влаштувати для дітей маленьку резиденцію новорічного дива виникла у артистки після знайомства з лікарями паліативного відділення Дитячої клінічної лікарні в Ризі. Це був закритий концерт спеціально для всіх дітей, які проживають у Ризі та потребують особливого догляду, а також для їхніх родин і медичного персоналу.

Разом зі своїми латвійськими музикантами LOBODA підготувала ексклюзивний треклист для важливих гостей: артистка виконала пісні "Щедрик", "MoLOko", "Дівчинка", адаптувала тексти головних хітів для дітей.

Також співачка вперше презентувала кавер на легендарну "Happy New Year" (ABBA), виконавши новорічну класику у своїй інтерпретації.

"Для мене це був дуже зворушливий вечір. Було важливо подарувати дітям, їхнім родинам і лікарям трохи дива. Ці чудові люди живуть у постійній боротьбі за життя, і я захоплююсь їхньою силою духу та мужністю", – прокоментувала Лобода.

Частина подарунків для дітей, які не змогли бути присутніми на концерті, була окремо відправлена в дитячу лікарню та особисто родинам.

Нагадаємо, цього місяця популярна українська співачка Світлана Лобода також побувала на історичному реванші між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який відбувся у Саудівській Аравії. Зірка підтримала українського боксера, а після перемоги Усика Лобода особисто привітала спортсмена, наголосивши на важливості цієї перемоги для України.