LOBODA в Риге провела рождественский концерт для детей с особыми потребностями

Певица LOBODA организовала в Риге специальный новогодний концерт для пациентов паллиативного отделения детской больницы, медицинского персонала, победителей рака, а также детей с особыми потребностями из Латвии и Украины. Благотворительное мероприятие состоялось 28 декабря в Рижском Splendid Palace, сообщили в пресс-службе Светланы Лободы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

Идея устроить для детей маленькую резиденцию новогоднего чуда возникла у артистки после знакомства с врачами паллиативного отделения Детской клинической больницы в Риге. Это был закрытый концерт специально для всех детей, проживающих в Риге и нуждающихся в особом уходе, а также для их семей и медицинского персонала.

Вместе со своими латвийскими музыкантами LOBODA подготовила эксклюзивный треклист для важных гостей: артистка исполнила песни "Щедрик", "MoLOko", "Девочка", адаптировала тексты главных хитов для детей.

Также певица впервые презентовала кавер на легендарную "Happy New Year" (ABBA), исполнив новогоднюю классику в своей интерпретации.

"Для меня это был очень трогательный вечер. Было важно подарить детям, их семьям и врачам немного чуда. Эти замечательные люди живут в постоянной борьбе за жизнь, и я восхищаюсь их силой духа и мужеством", - прокомментировала Лобода.

Часть подарков для детей, которые не смогли присутствовать на концерте, была отдельно отправлена в детскую больницу и лично семьям.

Напомним, в этом месяце популярная украинская певица Светлана Лобода также побывала на историческом реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоялся в Саудовской Аравии. Звезда поддержала украинского боксера, а после победы Усика Лобода лично поздравила спортсмена, отметив важность этой победы для Украины.