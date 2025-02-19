LOBODA презентувала новий україномовний хіт "Інстинкт": пісня зразу увірвалась до топ чартів

"Інстинкт" зайняв четверте місце у Top 100: Ukraine на стрімінговому сервісі Apple Music. У рейтингу пісень, які найбільше слухають у Києві, новий хіт від LOBODA піднявся ще вище – на третю сходинку.

При цьому пісня Світлани Лободи стала єдиним україномовним треком у п’ятірці найбільш популярних в Україні на Apple Music.

Скрін Top 100: Ukraine із платформи Apple Music

Скрін Top-25: Київ із платформи Apple Music

"Інстинкт" – це композиція про любов, яка може розбивати серця. Глибокі переживання, які висловлені у словах пісні, покладені на легкий поп-афро-хаус. Цей стиль є продовженням музичного ДНК LOBODA, із фірмовою часткою звучних експериментів.

Автором слів став Андрій Парфенов: саме він написав більшість треків для альбому Made in U, який став найбільш відвертим творчим висловленням LOBODA за всі роки кар'єри.

А от музику для "Інстинкту" Світлана Лобода написала самостійно. «Я давно не писала музику сама. Почувши біт, у голові з’явилася мелодія. Вийшло непогано», – прокоментувала LOBODA.

На своєму офіційному акаунті в Instagram співачка уже заінтригувала тизером із кліпу.

Наживо прем’єра "Інстинкту" відбулась 14 лютого на сцені у Торонто. Концерт у Канаді став частиною масштабного туру XXLo Tour Північною Америкою. Loboda влаштувала ексклюзивні мегашоу у Чикаго, Нью-Йорку, Торонто, Маямі та Лос-Анджелесі. Шанувальники співачки, наприклад, у Нью-Йорку розкупили усі квитки: задовго до самого шоу статус концерту в офіційних афішах значився як Sold out.

Далі у планах співачки – продовження туру у Європі. У березні заплановані її виступи у Парижі, Женеві, Цюриху та Ніцці. Концерти LOBODA – це завжди більше, ніж просто пісні та музика, це грандіозні шоу.

Тури співачки є благодійними: кошти від продажу квитків вона перераховує на допомогу українцям, постраждалим від війни.