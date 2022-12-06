LOBODA пояснила, чому на неї відкрили полювання в Росії

Що про це думає сама співачка?

"Після 24 лютого, коли я почала привселюдно висловлювати свою позицію, російські пропагандисти стали надзвичайно активними. Вони ведуть кампанію проти мене, бо я була однією з головних виконавиць у Росії, маю величезну аудиторію фанів у всьому світі та, як я розумію, вони вважають те, що я не з ними, великою втратою", - заявила співачка на пресконференції у Вільнюсі.

Саме з брехливими матеріалами у росЗМІ, зокрема й нещодавнім фейком про нібито готовність зірки виступати перед росіянами у Дубай, LOBODA пов'язує скасування її концертів в Клайпеді, Шяуляї та Паневежисі.

Після 24 лютого артистка покинула Росію (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Так, увесь цей час я працювала у Росії. З цього приводу я дала багато інтерв'ю і в кожному я відповіла на запитання про той період, про свій жаль і про позицію сьогодні. Після 24 лютого, коли російські солдати так віроломно напали на мою країну, я того ж дня закінчила всю свою роботу в Росії, закінчила всі свої проєкти та обірвала всі контакти, залишила все", - прокоментувала співачка.

Вона додала, що ніколи не виступала на подіях, присвячених 9 травня у РФ, а також ніколи не була в окупованому Криму. А матеріали російських видань вона називає відвертою брехнею.

"Після 2014 року саме після окупації, я не була в Криму ні по роботі, ні з особистих причин", - заявила співачка.

Зараз Світлана збирає гроші на благодійних концертах (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Разом з тим вона спростувала заяви медіа про свою "персону нон грата" у Литві та скасування деяких концертів.

За її словами, МВС цієї країни не перевіряло факти перед публічними заявами, що "спричинило великі репутаційні ризики", тому адвокати артистки звернулися до відомства з проханням роз'яснити ситуацію.

"Міністерство написало відповідь, що питань до нас немає. На жаль, це нас сильно зачепило, бо все відбувалося два дні, і за цей час інформація розлетілася, бо це дуже клікабельна новина для представників медіа", - сказала співачка.

Водночас LOBODA подякувала Литві за її допомогу та висловила свою глибоку повагу литовцям за їхній вагомий внесок та підтримку тимчасово переміщених українців.

"Внесок Литви на підтримку України - величезний. А сьогодні Литва продовжує й надалі допомагати. Дякую вам за це! Це дуже цінно для нас. З такою підтримкою ми обов'язково, найближчим часом, здобудемо перемогу! Я в це вірю!" - сказала Світлана.