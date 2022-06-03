Лобода неожиданно запела на украинском: "было сложно начать снова"

Песня посвящена происходящему в Украине и борьбе нашей страны за свою свободу и независимость.

"Я долго не могла собрать себя. Первые дни я просто плакала. Вся моя семья, как и сотни других семей выбиралась из горевшего Ирпеня. Все мои действия были направлены на их спасение и помощь тем, кому она была жизненно необходима. Все истории, и свою личную, я пережила каждую секунду с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а потом меня нашла "Молитва", - рассказала Лобода.

По словам звезды, это не песня, а высказывание. Для Светланы это "попытка проговорить для самой себя, что любовь обязательно победит смерть, а "світло переможе темряву".

Певица призналась, что ей было непросто снова начать петь.

"Наша Украина, несомненно выстоит и снова расцветет. Наши люди обязательно будут счастливы на своей земле. "Молитва" - это моя боль, положенная на ноты. Было сложно начать снова петь. Очень сложно. Но музыка, как тонкая полоска света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья!" - уверена Лобода.

Съемки видеоряда для "Молитвы" проходили в Риге, в Церкви Святого Петра.

Кроме артистки, в видео также принимали участие 45 музыкантов Рижского оркестра, а над созданием песни и клипа работала украинская и латвийская команда, под руководство Инди Хайта, режиссера из Израиля.

Локация, оркестр и многие организационные моменты были предоставлены Латвией абсолютно бесплатно, в качестве поддержки украинской творческой команды.

Светлана Лобода спела на украинском языке (фото: пресс-служба певицы)