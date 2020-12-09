В "ЛНР" запустили абсурдный фейк про Украину: "распятые мальчики" отдыхают

На Донбассе местных жителей напугали нелепым фейках об украинских волонтерах, которые якобы распространили листовки в виде сторублевых российских купюр, зараженных туберкулезом. Об этом вышел сюжет на канале оккупационной администрации Луганска.

Как сообщает "Крым. Реалии", в программе людей призывали не брать в руки "жуткую гадость", мол, некоторым уже стало очень плохо от того, что подержали бумагу в руках. Также отмечалось, что листовки от украинских волонтеров замечены на территории школы.

"Стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья. Руководством "МВД ЛНР" было принято решение направить вышеуказанные изъятые листовки, образцы, на исследование в "республиканскую санитарно-эпидемиологическую службу", - рассказывали людям в сюжете.

Голос за кадром сообщил местным жителям, что листовки исследовали в лаборатории, в кадре показали женщину в белом халате, которая внимательно изучает их под микроскопом. Зрителям сообщили, что в санстанции листовки проверили на наличие возбудителей кишечных инфекций, и, не найдя их, направили объект в противотуберкулезный диспансер. А там ПЦР-исследование обнаружило на листовках "возбудителя микобактерий туберкулеза".

Почему это является фейком?

Отметим, что данная новость является совершенно нелепым фейком. Инкубационный период заражения туберкулезом составляет месяц. Люди не могли себя почувствовать плохо на следующий день. К тому же в лабораториях рекомендуют сдавать на анализ чаще всего кровь, мочу, смывы с бронхов, эякулят. Все это – биологический материал. В Луганске заявляют, что взяли анализ ПЦР с бумаги.

Как было все на самом деле?

На самом деле украинские волонтеры сбросили листовки с беспилотника, которым руководил волонтер с позывным "Снигур". Это была его идея троллинга. По его словам, купюра в сто рублей очень для этого подходит.

"Это был анекдот. Самый настоящий анекдот. До такого же надо было додуматься! Ну, если люди верят в "распятых мальчиков", то они и про туберкулез могут поверить. То, что они рассказывают про туберкулез, специально делается для того, чтобы люди, которые находят такие листовки, не оставляли их дома. Потому что это пропаганда, или как там они квалифицируют. Поэтому они придумывают любые истории про нас: даже писали, что мы собираемся Крым бомбить", - рассказал волонтер.

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