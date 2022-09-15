ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной

Новина українською →
Литва, Четверг 15 сентября 2022 15:43
В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной В Литве запретили учебники по русскому языку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Литве из школьной программы изъяли учебник по русскому языку, где детей приглашали в Россию и оккупированный Крым.

Об этом заявила министр Юргита Шюгждинене, сообщает Delfi.

Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило, что в учебнике Россию, которая ведет войну против Украины, описывали как привлекательное демократическое государство и приглашали посетить временно оккупированный Крым.

Что решили

По словам Шюгждінене, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.

Также все издатели должны просмотреть все учебники, чтобы подобной информации у них не было.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе", - сказала Юргита Шюгждинене.

Кроме того, она отметила, что министерство пересмотрит и другие учебники по русскому языку. Она заявила, что тексты, в которых прославляют Россию, являются недопустимыми.

"Тексты, которые прославляют Россию, в контексте жестокой войны являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнула она.

Ранее мы сообщали, что в школах Киева не будут вести уроки на русском языке. Также такой предмет навсегда изъяли из программы.

К тому же мы писали, что в Латвии россиянин высказался о запрет русского языка и жестко обматерил Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва школа Война в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь