В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной
В Литве из школьной программы изъяли учебник по русскому языку, где детей приглашали в Россию и оккупированный Крым.
Об этом заявила министр Юргита Шюгждинене, сообщает Delfi.
Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило, что в учебнике Россию, которая ведет войну против Украины, описывали как привлекательное демократическое государство и приглашали посетить временно оккупированный Крым.
Что решили
По словам Шюгждінене, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.
Также все издатели должны просмотреть все учебники, чтобы подобной информации у них не было.
"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе", - сказала Юргита Шюгждинене.
Кроме того, она отметила, что министерство пересмотрит и другие учебники по русскому языку. Она заявила, что тексты, в которых прославляют Россию, являются недопустимыми.
"Тексты, которые прославляют Россию, в контексте жестокой войны являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнула она.
Ранее мы сообщали, что в школах Киева не будут вести уроки на русском языке. Также такой предмет навсегда изъяли из программы.
К тому же мы писали, что в Латвии россиянин высказался о запрет русского языка и жестко обматерил Путина.