"Лицо российской армии": ВСУ показали новую "коллекцию" пленных

В ВСУ показали новую коллекцию пленных РФ, захваченных силами военных и территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Отметим, что согласно данных Генерального штаба ВСУ российская сторона уже потеряла 12 тысяч личного состава. Точное количество военнопленных не называется.

Вот так выглядят оккупанты, которые вторглись на территорию нашей страны:

Ранее мы писали, что военно-пленные во время пресс-конференции 9 марта заявили, что пойдут против Путина, когда вернутся.

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