Літо у розпалі! Скільки треба плавати, щоб схуднути

Плавання є відмінним способом для збереження форми та спалення зайвих калорій, особливо для тих, хто прагне скинути зайву вагу. Один з ключових аспектів ефективного тренування у плаванні - це чергування інтенсивності та стилів плавання.

Скільки треба плавати та як - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як саме треба плавати для схуднення

Інтенсивність

Варіюйте швидкість інтервалами. Наприклад, можна проводити тренування з інтервальними підходами: спочатку плавати дистанцію з помірною швидкістю, а потім на кілька хвилин збільшувати темп до інтенсивного плавання. Це дозволяє активізувати обороти метаболізму і сприяє більш ефективному спаленню жиру.

Строки плавання

Різні стилі плавання навантажують різні групи м'язів. Наприклад, кроль - це великий розгін для серцево-судинної системи, а батерфляй - вимагає більше сили і роботи від м'язів рук. Змішування різних стилів дозволяє залучити більше м'язових груп і збільшити загальний ефект від тренування.

Постійність і регулярність

Для досягнення результатів важливо плавати регулярно, тримати певний графік тренувань і дотримуватися режиму. Це дозволяє зберігати високий рівень фізичної активності і підтримувати метаболізм на високому рівні.

Харчування

Пам'ятайте, що результати тренувань у плаванні можна підсилити здоровим харчуванням і відповідним режимом харчування. Важливо збалансувати своє харчування, щоб забезпечити достатній рівень енергії для тренувань і підтримки метаболізму.

Отже, чергування інтенсивності і стилів плавання допомагає не лише збільшити калорійний витрати, але й зробити тренування більш різноманітним і цікавим. Цей підхід сприяє досягненню бажаних результатів у втраті ваги і підтримці загального фізичного здоров'я.

Скільки плавати для схуднення

Щоб почати спалювати жири, рекомендується плавати протягом не менше 20-30 хвилин з використанням інтенсивних стилів. Це дозволяє активізувати обмін речовин і сприяє спалюванню жирових запасів.

Для досягнення ефективних результатів у схудненні, рекомендується пропливати від 600 до 800 метрів без зупинки. Новачкам рекомендується починати з коротших відстаней, наприклад, від 100 до 300 метрів, і поступово збільшувати.

Оптимальна температура води для максимального спалювання калорій зазвичай варіюється від 24 до 28 градусів Цельсія. Тепла вода сприяє покращенню кровообігу і метаболізму, що також допомагає в спалюванні жирових запасів.