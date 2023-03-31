Літня пара почала тренуватися у віці 75 та 80 років: дивіться на їхню надзвичайну трансформацію (відео)

Як усе розпочиналося

У 2021 році Жана помітила, що її батьки стали досить малорухливими. Тож вона запропонувала їм 30-хвилинні тренування двічі на тиждень. Пара погодилася.

Кім і Бен дуже сподобався їхній розклад занять. Вони почали з легких тренувань без додаткової ваги. З часом Жана додавала та збільшувала вагу. Результати цього експерименту були приголомшливими.

Мама Жани Кім може підняти 11 кілограмів однією рукою. Для її років це просто неймовірне досягнення.

"У моєї мами артрит зап'ясть і колін. Багато років вона мала проблеми з ногами. Але поки вона ходить на тренування, у неї не було спалахів артриту чи болю. Для мене це неймовірно!" - ділиться донька.

Бен також зробив стрибки у своїй фітнес-подорожі. Через рік після початку він може виконати три підходи по вісім присідань з вагою 39 кілограмів і два підходи по 25 віджимань.

"Через місяць мій тато припинив постійно масажувати руку через біль, який він завжди відчував. Він зрозумів, що у нього нічого не болить! У нього немає болю вже 10 місяців, і з кожним тижнем він тільки міцніє!" - не приховує захоплення батьками тренерка.

Чому корисно тренуватися в похилому віці