ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лишение гражданства было привычной практикой в СССР, - DNN

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 10:23
Лишение гражданства было привычной практикой в СССР, - DNN Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Лишение гражданства главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана имеет параллели с временами Советского Союза, когда таким образом власть лишалась неугодных.

Об этом пишет немецкая газета Dresdner Neueste Nachrichten.

"Экспатриации во время поездок за границу было обычной практикой в советское время", - напоминает издание.

В современной Украине впервые к этому методу прибег Порошенко, когда лишил гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, добавляют немецкие журналисты.

Напомним, 22 июля стало известно, что Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Корбан
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь