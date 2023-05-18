Не лише погладшаєте: ось що станеться, якщо вживати багато цукру
Багато людей люблять солодощі й часто їдять їх без міри. Однак споживання цукерок та інших солодощів слід обмежувати. Все тому, що можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурляк в Instagram.
Надмірне вироблення дофаміну
Різкий стрибок глюкози в цукрі викликає потребу в їжі, причому це заклик мозок не відрізняє від реального голоду. Окрім того, активізуються бета-ендорфінові рецептори та вироблення дофаміну.
Загалом, постійно провокуючи викид ендорфінів солодощами, людина призводить організм до того, що він перестає самостійно їх виробляти. В результаті це призводить до перепадів настрою, дратівливості та агресії.
З'явиться зайва вага
Якщо надмірно вживати солодощі, то вони відкладаються в печінці у форматі глікогену - запасного джерела енергії.
Крім того, швидкі вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, провокуючи сильний викид інсуліну, який перетворює отримані калорії на жири.
Негативний вплив на важливі органи
Через велику кількість цукру в організмі, вимиваються вітаміни групи B, порушується баланс фосфору та кальцію, виникають проблеми з серцем, нирками та підшлунковою залозою.
Прискорюється старіння шкіри
Надлишок цукру прикріплюється до білків та створює шкідливі молекули. Ці молекули пошкоджують колаген та еластин - білкові волокна, які відповідають за пружність та молодість шкіри.
В результаті з'являються зморшки та шкіра починає обвисати.
Вплив на серцево-судинну систему
Продукти з високою концентрацією цукру закупорюють стінки судин, що призводить до виникнення тромбів. До того ж можуть звужатись судини, а це створює велике навантаження на них.
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