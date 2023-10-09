Лише пару рухів і проблем не буде: як швидко відремонтувати блискавку на одязі

Чим можна швидко поремонтувати блискавку

Спеціальний засіб

Найкращий варіант, звісно, це спеціальний засіб для блискавок чи інших замочків на одязі. Переважно такі засоби розроблені у вигляді прозорого воску. Їх можна використовувати як на металевих блискавках, так і на пластмасових. Такий засіб не псує тканину та її не бруднить.

ВД-40

Це досить відома марка мастильних матеріалів. Для одягу найкраще обирати силіконовий варіант. Традиційний ВД-40 виготовлений на основі нафти та може пошкодити пластик.

Варто бути дуже уважними, бо цей засіб може забруднити тканини й плями потім буде важко виводити.

Олія

Якщо під руками нічого спеціального нема, то візьміть будь-яку олію. Змочіть кінчик пензлика олією та пройдіться по блискавці.

Олія може також забруднити тканину і залишати по собі запах - тому варто бути обережними. І після полагодження блискавку можна протерти серветкою зі спиртом.

Віск або мило

Існує ще два дешеві та доступні засоби - це віск та мило. Мило має бути кусковим, а не рідким. Віск - теж бажано звичайний, без ароматичних домішок. Обидва засоби містять жир, який допоможе повернути блискавці робочий стан.

Сліди від мила чи воску можуть залишитися, але прибрати їх буде значно легше, ніж після олії. І обидва варіанти допоможуть як при металевій блискавці, так й при пластмасовій.

Що ще підійде?

Є й інші засоби, які можуть містити віск та жири й допоможуть справитися з блискавкою. Це:

Помада

Вазелін

Графітний олівець

Рідке мило

Засіб для миття посуду

Чому потрібно доглядати за блискавками та коли це робити

Змащування блискавки є стандартною процедурою для обслуговування ваших речей. І вони потребують регулярного змащування, бо з часом покриття стирається, зубці можуть заржавіти, у блискавку попадає засіб для прання чи пилюка.

Основні причини:

Блискавка брудна

Між зубчиками є сміття

Блискавка вже давно не нова

На неї впливала стихія (дощ, наприклад)

Обов'язково потрібно перевіряти блискавки після чистки чи прання. Якщо це блискавка на джинсах, куртці чи сумці, то нанести невелику частину мастила можна одразу після прання.

Варто перевіряти блискавки на одязі чи взутті у кінці сезону - перед тим, як прибрати теплі речі у шафу. Якщо потрібна заміна, то краще це зробити не в сезон, а завчасно.

Також варто перевірити блискавку перед початком похолодання, аби не витягувати куртку з шафи за 10 хвилин до виходу з дому та не мати клопоту з реанімацією блискавки в авральному режимі.

Якщо ви користуєтеся річчю з блискавкою дуже часто, то змащувати потрібно хоча б 1 раз на місяць - це продовжить її життя на довгий час. Якщо ж ви користуєтеся річчю значно рідше, то змащувати блискавку можна раз на декілька місяців.