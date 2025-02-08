Не лише про Євробачення. 5 фільмів про музику, пристрасть та легендарних співаків

На тлі Нацвідбору на Євробачення багатьом буде цікаво подивитися фільми про музику, пісенні конкурси та творчість. На щастя, вже відзнято чимало класних варіантів - комедій, драм та романтичних стрічок.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів про музику та історії, які вас вразять.

"Елвіс"

Звісно, в цьому топі будуть фільми про легендарних артистів. А ця стрічка, в якій показано цікаві моменти з біографії Елвіса Преслі, вас точно вразить. Дізнайтеся, як починалася кар'єра музиканта.

Фінал, яким би сумним він не був, допоможе вам краще зануритися в тематику музичної індустрії. Ціна слави та великих грошей дуже висока. І Елвіс її точно зрозумів.

"Євробачення: Історія вогняної саги"

А це фільм саме про пісенний конкурс. Музична комедія не покаже реальні історії, але продемонструє ту саму мрію. Майже кожен артист хоче потрапити на Євробачення, і ця стрічка розповість про гурт, який це зробить.

Але чи зможуть вони використати свій шанс? Головні герої мають не лише налаштуватися на перемогу, а й докласти чимало зусиль. Сюжет цікаво побудовано навколо конкурсу та емоцій музикантів, а тому круто передає вайби Євробачення.

"Народження зірки"

А ця стрічка, яка вже стала культовою, свого часу стала справжнім відкриттям для фанів Леді Гаги. В ньому вона зіграла співачку, яка лише починала свій шлях в шоу-бізнесі. На шляху головної героїні опиниться продюсер, чия кар'єра вже почала згасати.

Щемливий сюжет побудовано не лише навколо музики та творчості. Ви можете побачити, як починається кохання та до чого призводять амбіції, які не завжди вміють конкурувати з щирістю.

"Богемна рапсодія"

Цей фільм розповість про Фредді Мерк'юрі - зірки Queen. Мало хто знає, наскільки важким був шлях артиста до слави. І тому стрічка цікаво розкриває важливі факти з його біографії.

До речі, критики дуже позитивно сприйняли фільм, хоча чимало біографічних стрічок зазнають осуду чи нерозуміння.

"Рокетмен"

А ця біографічна стрічка розповість про Елтона Джона. Дивіться, як починалася кар'єра легендарного "Рокетмена". Якщо ви не цікавилися його історію, вам буде дуже цікаво.

Сер Елтон Джон відомий своїм яскравим стилем, він прагнув цього з самого початку. І стрічка покаже, як артист зумів "гнути" власну лінію та чим заради цього йому довелося жертвувати.