Не только о Евровидении. 5 фильмов о музыке, страсти и легендарных певцах

На фоне Нацотбора на Евровидение многим будет интересно посмотреть фильмы о музыке, песенных конкурсах и творчестве. К счастью, уже отснято немало классных вариантов - комедий, драм и романтических лент.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 фильмов о музыке и истории, которые вас поразят.

"Элвис"

Конечно, в этом топе будут фильмы о легендарных артистах. А эта лента, в которой показаны интересные моменты из биографии Элвиса Пресли, вас точно впечатлит. Узнайте, как начиналась карьера музыканта.

Финал, каким бы печальным он не был, поможет вам лучше погрузиться в тематику музыкальной индустрии. Цена славы и больших денег очень высока. И Элвис ее точно понял.

"Евровидение: История огненной саги"

А это фильм именно о песенном конкурсе. Музыкальная комедия не покажет реальные истории, но продемонстрирует ту самую мечту. Почти каждый артист хочет попасть на Евровидение, и эта лента расскажет о группе, которая это сделает.

Но смогут ли они использовать свой шанс? Главные герои должны не только настроиться на победу, но и приложить немало усилий. Сюжет интересно построен вокруг конкурса и эмоций музыкантов, а потому круто передает вайбы Евровидения.

"Звезда родилась"

А эта лента, которая уже стала культовой, в свое время стала настоящим открытием для фанов Леди Гаги. В нем она сыграла певицу, которая только начинала свой путь в шоу-бизнесе. На пути главной героини окажется продюсер, чья карьера уже начала угасать.

Трогательный сюжет построен не только вокруг музыки и творчества. Вы можете увидеть, как начинается любовь и к чему приводят амбиции, которые не всегда умеют конкурировать с искренностью.

"Богемная рапсодия"

Этот фильм расскажет о Фредди Меркьюри - звезде Queen. Мало кто знает, насколько тяжелым был путь артиста к славе. И поэтому лента интересно раскрывает важные факты из его биографии.

Кстати, критики очень положительно восприняли фильм, хотя многие биографические ленты подвергаются осуждению или непониманию.

"Рокетмен"

А эта биографическая лента расскажет об Элтоне Джоне. Смотрите, как начиналась карьера легендарного "Рокетмена". Если вы не интересовались его историей, вам будет очень интересно.

Сэр Элтон Джон известен своим ярким стилем, он стремился к этому с самого начала. И лента покажет, как артист сумел "гнуть" собственную линию и чем ради этого ему пришлось жертвовать.