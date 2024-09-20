Лише цей колір прикличе щастя Венери. Що обіцяє астропрогноз на 20 вересня та до чого готуватися

Ця п'ятниця, 20 вересня, може виявитися невдалою для багатьох планів та важливих справ. Астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на день й розповіла, як можна збалансувати енергію.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) вона назвала головні кольори цієї п'ятниці й озвучила поради, які допоможуть прикликати щастя.

Прогноз астропогоди на 20 вересня

Пам'ятайте про те, що коридор затемнень ще не закінчився. Окрім цього врахуйте, що нині - несприятливий період для нових справ, хірургічних і стоматологічних втручань, подорожей, важливих угод та коштовних покупок.

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, палити та вживати алкоголь. Утримайтесь від сексуальних розваг. Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати", - попередила астролог.

"Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та оточуючих. Дійсність навколо вас віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда. Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда", - додала вона.

Цього дня також підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги.

Гороскоп на 20 вересня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на п'ятницю

20 вересня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби астролог не радить ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан красою природи", - зазначила Соловйова.

"Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості: співам, малюванню, танцям, музикуванню, написанню віршів або книги, каліграфії, ікебані тощо", - резюмувала вона.