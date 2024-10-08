Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?

Лиса гора в Києві - одне з найбільш загадкових і містичних місць української столиці, яке овіяне легендами і міфами з давніх часів. Сьогодні це місце приваблює туристів і дослідників, які прагнуть розгадати його секрети.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про безліч історій, що поєднують релігійні вірування, стародавні традиції та непоясненні явища, про Лису гору на Печерську.
Одна з найбільш відомих легенд Лисої гори пов’язана із загадковою змією Уроборосом, яка обвивала всю землю, тримаючи свій хвіст у роті. За повір'ям, голова цієї могутньої змії знайшла тут свій вічний спокій, а гора стала символом нескінченності буття.
Саме з цим феноменом, ймовірно, пов'язана відсутність рослинності на горі в давнину, за що вона і отримала свою назву - Лиса гора.
Ще задовго до християнізації Київської Русі Лиса гора слугувала місцем поклоніння стародавнім богам. Волхви, які мешкали тут, будували підземелля і зберігали стародавні книги та скарби.
Тут відправляли свої ритуали, зокрема поклоніння Перуну - головному богу сонця. Пізніше на горі почали проводити ритуали жертвоприношення, а гора стала центром чорнобогівського культу.
Легенди розповідають, що на Лисій горі з’являлися відьми та маги, які використовували гору для проведення своїх таємних обрядів і шабашів.
У XVIII столітті, за часів правління Петра І, на Лисій горі було вирішено побудувати фортецю для захисту Києва. Лисогорський форт мав унікальну структуру - під його основами були побудовані величезні резервуари з водою, які могли використовуватися для затоплення фортеці у разі її захоплення ворогами.
Ще один міф: що під Лисою горою було створене підземне місто, яке збереглося до сьогодні.
Лиса гора також стала місцем, де різні релігії та культури залишили свої сліди. За переказами, християнські монахи побудували тут підземний монастир і зв’язали його таємними ходами з Печерською Лаврою.
Під час навали Батия в 1241 році люди ховалися в лабіринтах Лисої гори, але багато з них загинули, оскільки хан наказав замурувати всі входи до підземель. Кажуть, що душі цих людей досі населяють гору, додаючи їй містичної атмосфери.
Сьогодні Лиса гора залишається місцем, яке притягує шанувальників окультних наук, магів і відьом. Вона умовно розділена на три частини: Русалочий яр, Відьминський яр та гай Мертвеця.
Тут майже відсутні сліди цивілізації, що ще більше підсилює її загадковість. У 90-ті роки, під час війни між Тибетом і Китаєм, сюди приїжджали буддистські монахи, щоб молитись про припинення конфлікту. Науковці пояснюють аномальну енергетику Лисої гори наявністю однієї з найсильніших геопатогенних зон Києва.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Вечірній Київ", "Клуб корінного киянина", Вікіпедія.