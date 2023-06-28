Ліс, як у Прип'яті. Дивіться, на що окупанти перетворили стадіон "Шахтар" в Донецьку (відео)

Руський мір знищує все, чого торкається

"А раніше на цьому донецькому стадіоні "Шахтар" у єврокубках грав. Тепер там ліс ніби на стадіоні у Прип'яті", - підписані кадри в мережі.

Чим прославився стадіон

"Шахтар" - багатофункціональний стадіон у Донецьку. Відкрито його було ще 5 вересня 1936 року на території центрального парку культури та відпочинку імені О. Щербакова (архітектори Георгій Навроцький, С. І. Северин). Розмір поля 105 на 68 метрів.

Реконструкції з того часу проводилися в у 1950, 1966, 1981, 2000 роках.

Після останнього капремонту "Шахтар" почав вміщувати 31 718 осіб.

До 2004 року стадіон був домашньою ареною місцевого "Шахтаря", поки команда 2004 року не переїхала на РСК "Олімпійський". Згодом на стадіоні грали "Шахтар-2", "Шахтар-3", молодіжна та юнацька (U-19) команди "Шахтаря".

З початком 2014 року збройного конфлікту на сході України стадіон "Шахтар" пустує.

Ось так колись виглядав стадіон (фото: Вікіпедія)

Цікавий факт

Стадіон відомий як місце вбивства кримінального авторитету на прізвисько "Алік Грек" - Ахатя Брагіна, президента ФК "Шахтар".

Увечері 15 жовтня 1995 року під час футбольного матчу Брагін загинув внаслідок вибуху потужного радіокерованого пристрою. В якости вибухівки було використано п'ять кілограмів пластиту (близько 11,5 кг тротилу). Тіло Брагіна впізнали по годинниках "Ролекс", які він носив

Ахать Брагін стояв біля витоків створення найбільшої в Україні фінансово-промислової групи, що стала його смерті основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.