Лікувати чи спостерігати? Лікар пояснив, що робити зі збільшеними лімфовузлами

Лімфатичні вузли є частиною імунної системи, що боряться з вірусами, бактеріями та іншими захворюваннями.

Чи треба непокоїтися, коли вони збільшилися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Що треба знати про збільшення лімфовузлів?

Лімфаденопатія або збільшення шийних лімфатичних вузлів є поширеним явищем і може виявлятися більш ніж у третини здорових дітей. За словами лікаря, більшість випадків є доброякісними та проходять самостійно.

Ба більше, у дітей лімфовузли зазвичай більші, ніж у дорослих, тому їх легше промацати. Іноді ви можете відчути ті, що розташовані з обох боків шиї, під пахвами та в передній частині паху, де згинається ніжка вашої дитини, навіть якщо ваша дитина почувається добре. Якщо дитина худа, ви можете навіть побачити їх.

Збільшені лімфатичні вузли часто знаходяться поблизу джерела інфекції, тому їх розташування може допомогти з’ясувати причину. Наприклад, у дитини з інфекцією верхніх дихальних шляхів можуть бути збільшені лімфатичні вузли на шиї.

Збільшення лімфатичних вузлів під щелепою може бути ознакою інфекції в зубах або ротовій порожнині.

Лімфаденопатія також може вражати лімфатичні вузли по всьому тілу. Це часто зустрічається при деяких вірусних захворюваннях, таких як інфекційний мононуклеоз, вітряна віспа або розеола.

Коли слід звернутись до лікаря?

Збільшення лімфатичних вузлів більше 2 см протягом кількох днів, і немає очевидної причини для цього, наприклад, біль у горлі, нежить чи інша інфекція

збільшені лімфатичні вузли на шиї та проблеми з ковтанням або диханням

біль або чутливість навколо опухлих лімфатичних вузлів

зміни кольору шкіри над набряклими лімфатичними вузлами - наприклад, шкіра червона

збільшення лімфатичних вузлів і втрата ваги, нічна пітливість або синці

постійне збільшення лімфатичних вузлів протягом багатьох тижнів, і вони не зменшуються



Дмитро зазначив, що лікування залежатиме від того, що спричинило збільшення лімфатичних вузлів. Іноді потрібно лише час, щоб лімфовузли зменшились, адже лімфаденопатія може зберігатися від тижнів до місяців.

Експерт наголосив, що немає універсального засобу, який у нас призначають незалежно від причини збільшення та очікують, що він чарівним чином вплине на лімфатичні вузли, а тим часом останні зменшуються самостійно.