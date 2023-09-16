Лікування варикозу народними методами: медик шокувала, які можуть бути від цього наслідки

В інтернеті поширюють багато порад щодо того, як можна народними засобами вилікувати варикоз або хоча б зменшити симптоми. Але такі поради часто не те, що користі не принесуть, вони ще й можуть дуже нашкодити хворому.

Про це пише флеболог Ліна Гріншпун в Instagram .

Що треба знати про варикоз

"Варикоз - це розширення вен з неспроможними клапанами та порушенням кровотоку, тому не можна наносити "щось" на шкіру і сподіватись на зміну гемодинаміки", - говорить лікар.

За її словами, народні методи навіть не можуть частково полегшувати симптоми на короткий термін, не кажучи про лікування. Самолікування штовхає людей ігнорувати доказові методи.

Також флеболог застерігає від масажу ніг, які мають прояви варикозу.

"Масаж може не тільки не допомогти зменшити небажані симптоми захворювання вен, але він, на жаль, може і нашкодити. Масаж не можна робити, коли є виражена судинна сітка та випираючі варикознорозширені вени, тим паче, коли є ускладнення венозної патології, такі як потемніння та ущільнення шкіри, тромбоз, трофічні виразки", - каже Гріншпун.

Які наслідки від лікування варикозу народними методами

"Варикозна хвороба потребує належної уваги, тому починаються пошуки легкого розв'язання проблеми у вигляді гірудотерапії, різноманітних настоянок та компресів з трав. Варто пам'ятати: народний - не означає безпечний", - пояснює лікар.

Вона зазначає, що її завдання, як флеболога - захистити хворих від хибних вчинків.

"Тому розказую, що саме народні методи роблять з вашим здоров'ям і тілом - в кращому випадку - просто не допомагають, але часто призводять до погіршення стану, так як не діють на основні причини захворювання вен", - говорить Гріншпун.

Як народні методи впливають на варикоз:

провокують подразнення та інші пошкодження шкіри, що провокує появу трофічних плям, екзем, виразок

погіршують перебіг хвороби

збільшують ризик виникнення тромбозу

"Як результат - прогресування захворювання та ускладнення", - каже флеболог.