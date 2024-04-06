"Ліки від усього на світі": ця звичка китайців здасться вам дивною, але вона корисна (відео)

Блогерка з ніком "Міс Кола" приїхала до України з Китаю, вона вчить нашу мову, знайомиться з традиціями, а також ділиться власними. І нині дівчина розповіла, яка звичка китайців допомагає їм довго жити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка поділилася в Instagram .

У чому секрет довголіття китайців

За словами блогерки, багатьом така звичка може здаватися дуже дивною. Але китайці називають її "ліками від усього на світі".

Як виявилося, йдеться про звичку пити гарячу воду. Саме це, вважає дівчина, допомагає людям залишатися здоровими та молодими.

"Навіть влітку ми все одно п'ємо гарячу воду. Ми вважаємо, що гаряча вода прискорює метаболізм, виводить токсини, розширює судини... Покращує стан шкіри і волосся", - розповіла вона.

За словами блогерки, гарячу воду слід пити людям які хворіють. Також вона радить додавати до рідини ромашки або "модні" ягоди".

"Хочеш схуднути - теж пий більше гарячої води. А як ми п'ємо? Можна просто так. Можна додати у воду ягоди годжі, суху ромашку, вони вважаються дуже корисними", - зазначила дівчина.