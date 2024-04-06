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"Лекарство от всего на свете": эта привычка китайцев покажется вам странной, но она полезная (видео)

Суббота 06 апреля 2024 10:44
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"Лекарство от всего на свете": эта привычка китайцев покажется вам странной, но она полезная (видео) Почему теплая вода полезна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша с ником "Мисс Кола" приехала в Украину из Китая, она учит наш язык, знакомится с традициями, а также делится собственными. И сейчас девушка рассказала, какая привычка китайцев помогает им жить долго.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в Instagram.

В чем секрет долголетия китайцев

По словам блогерши, многим такая привычка может показаться очень странной. Но китайцы называют ее "лекарством от всего на свете".

Как оказалось, речь идет о привычке пить горячую воду. Именно это, считает девушка, помогает людям оставаться здоровыми и молодыми.

"Даже летом мы все равно пьем горячую воду. Мы считаем, что горячая вода ускоряет метаболизм, выводит токсины, расширяет сосуды... Улучшает состояние кожи и волос", - рассказала она.

По словам блогерши, горячую воду следует пить людям, которые болеют. Также она советует добавлять в жидкость ромашку или "модные" ягоды.

"Хочешь похудеть - тоже пей больше горячей воды. А как мы пьем? Можно просто так. Можно добавить в воду ягоды годжи, сухую ромашку, они считаются очень полезными", - отметила девушка.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что китаянка впервые попробовала сало и удивила своей реакцией.

Кроме того, недавно стало известно, какие 5 витаминов нужно пить женщинам и мужчинам после 40 лет.

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