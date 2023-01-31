Лікарню в Дніпрі обладнали сучасним апаратом, здатним лікувати патології різних судин

Для однієї з найбільших лікарень Дніпра місто придбало сучасний апарат, здатний швидко і точно обстежувати та лікувати патології різних судин. Це - частина нового реперфузійного центру, який завдяки цьому змогла створити лікарня.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Дніпра Півсотні складних операцій на місяць: як придбане містом обладнання допомагає хірургам Дніпра лікувати більше пацієнтів

За словами Філатова, попри всі складнощі війни Дніпро продовжує розвивати медичний простір і дбає про оновлення устаткування лікарень.

Лише за січень в цій лікарні провели понад півсотні складних операцій не лише містянам, а й українським захисникам.

"Я хочу окремо підкреслити: це обладнання останнього покоління, що дозволяє робити надскладні операції. Це дуже важливо, оскільки на мільйонне місто такого обладнання лише декілька одиниць", - сказав Філатов під час візиту до лікарні.

Мер подякував лікарям за їхню роботу та підкреслив: місто і далі підтримуватиме заклади охорони здоров’я.

Процес підключення ангіографа був тривалим, адже, окрім ремонту приміщення, де його розташували, треба було отримати ліцензії, зокрема, у Держінспекції ядерного регулювання.