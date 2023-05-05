У лікарні Києва з військового вимагали гроші за "краще лікування": деталі скандалу

Що розповів про лікарню військовий

Військовослужбовець Олександр Салій народився у Коростені на Житомирщині. Йому 50 років. На війні він підірвав своє здоров'я та потрапив до лікарні.

За його словами, до Києва його направили із Дніпра, щоб видалити грижу.

"Я був на війні, де і "заробив" грижу. Служив недалеко від Бахмута. Доводилося носити важкі ящики з боєприпасами, от і надірвався. На фронті її дуже легко "заробити" - коли на тобі боєкомплект та бронежилет - це вже 40 кілограм, а ще плюс важкі шухляди з мінами. Ось вам і грижа", - повідомив боєць.

У лікарні воїну сказали, що за операцію треба заплатити 4 тисячі гривень. Цікаво, що помічниця лікаря Анастасія натякнула, що гроші треба підготувати швидко, але не віддавати в касу.

"Але оскільки гроші я мав віддати не в касу, то в мене закралися сумніви, чи справді це правомірно. Я не зовсім розумію, чому маю платити, бо раніше розповідали, що військовим все робиться безкоштовно", - розповів Олександр.

Що каже помічниця лікаря

Анастасія запевняє, що військовий її зовсім неправильно зрозумів, мовляв, його попросили лише сплатити спеціальну сітку для операції.

"Щоб не було непорозумінь я наголосила військовому, що операція безкоштовна. Думаю, що неправильно вирішувати за пацієнта і просто робити те, що бюджетне, але менш ефективне. Я ж не знаю, які у когось можливості й в кишеню не заглядаю", - повідомила помічниця лікаря.

"Натомість краще промовляти ті варіанти, які можуть бути - нехай платними, але краще. Це ж здоров'я: комусь легше заплатити й знати, що виконаний найкращий варіант, комусь головне - безкоштовно, без урахування ефективності. Але безсилля бере від того, що сказали, операція безкоштовна, і є варіант із сіткою за суму 4000. І тепер чую "попросили 4000 за операцію", - резюмувала вона.

Чим закінчився скандал

Як виявилося, у лікарні все ж таки зроблять операцію Олександру з видалення грижі, і сітку вже купили. Йому нічого не треба буде платити.

Також медики кажуть, що новину про покупку сітки за 4 тисячі гривень військовому озвучила аспірантка.

"У даному випадку аспірантка, яка навіть не є працівником лікарні, сказала, що пацієнту для лікування потрібно придбати цю сітку за 4 тисячі гривень. Чому це було зроблено, я не знаю. Після цього пояснення писатимуть завідувач відділення, завідувач кафедри та аспірантка", - розповів Віталій Казека, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №5.

Також медики повідомили, що розберуться у цьому "непорозумінні".