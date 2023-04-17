Лікарка пояснила, у яких випадках лікування кашлю препаратами може нашкодити
Залежно від типу кашлю, його причини та тривалості медики дають різні рекомендації щодо лікування, а також попереджають про можливі негативні наслідки та ускладнення через застосування пігулок та препаратів у разі, коли сухий кашель намагаються перевести у мокрий.
Про це розповіла український лікар терапевт Марія Тимченко у своєму Instagram.
Чому з'являється кашель
Фахівець насамперед звернула увагу, що кашель виникає не завжди через хворобу, оскільки він є захисним механізмом, що допомагає очистити дихальні шляхи від пилу, слизу та інших чужорідних агентів.
Так, кашель - симптом не лише захворювань дихальної системи, зазначила медик. Він може бути наслідком:
- закиду шлункового соку в стравохід, при рефлюксній хворобі,
- деяких хвороб серця,
- побічною дією ліків, наприклад, деяких препаратів для зниження тиску чи лікування глаукоми.
Що з антибіотиками?
Як розповіла терапевт, кашель при ГРВІ може тривати 2-3 тижні та навіть більше, що є нормою, а не ускладненнями та не хронізацією процесу.
Якщо кашель триває понад тиждень - це не є показанням до прийому антибіотиків, так само, як і жовта / зелена мокрота, каже лікарка.
"Єдиний показ до призначення АБ - підтверджена бактеріальна інфекція аналізом крові", - наголошує вона.
Що можна і не потрібно робити при сухому кашлі
Також терапевт закликає не "переводити" сухий кашель у вологий, адже в більшості випадків "сухий кашель виникає при запаленні горла чи затікання слизу з носа по задній стінці глотки".
"А прийом муколітичних препаратів збільшує продукцію слизу в абсолютно здорових бронхах. Як наслідок, проблему не вирішили, а ускладнення отримали", - сказала фахівець.
При сухому кашлі, за словами Тимченко, достатньо купити улюблені цукерки чи льодяники, масло какао чи чорний шоколад, вживати мед та чай.
Прийом препаратів і перечікування
"Звісно, сухий надокучливий кашель є показом до призначення протикашльових препаратів, які зменшують частоту кашлю, але не роблять його вологим. Ці препарати можуть бути рекомендовані лише лікарем", - звертає увагу терапевт.
При цьому вологий кашель при застуді взагалі не потребує лікування, тому що слиз і так добре відходить.
"І, нарешті, противірусні, гомеопатія, фітопрепарати, імуномодулятори, імуностимулятори, вітаміни до кашлю не мають взагалі ніякого відношення", - додає лікарка.
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