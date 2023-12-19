Лікарі розвіяли популярні міфи про "зимове" захворювання: призводять тільки до ускладнення

Часто у медицині з'являються міфи, у які всі вірять. Так історично склалося з діагнозом "бронхіт", якого особливо бояться мами й тати маленьких дітей. Проте й цілком дорослі люди частенько лікують його неправильно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Бронхіт виникає, бо інфекція "опустилася" через неправильне лікування

Бронхіт - це запалення бронхів. Запальні процеси можуть розвиватись через різноманітні причини - віруси, бактерії чи інші фактори, що спричиняють подразнення тканин.

Бронхіт виникає, бо певний збудник має тропність до слизової бронхів, тобто, вони є звичним місцем його розвитку. А не тому, що інфекція "опустилась". Різні віруси мають різні "улюблені" місця в дихальній системі.

Загальними ознаками запалення є набряк, почервоніння, біль, місцеве підвищення температури та втрата функцій певної ділянки. Людина не може побачити, як виглядає слизова бронхів (без спеціальних обстежень).

Якщо ж на тлі запалення виробляється забагато слизу (що в нормі є в бронхах для їхнього зволоження та очищення), то цей слиз може утворювати мембрани. Звук їхнього розриву під час руху повітря називається вологими хрипами.

Треба приймати антибіотики, щоб вилікувати

Цей міф призводить до значного зростання антибіотикорезистентності, яка визнана однією з головних загроз людству. Бронхіти виникають досить часто, люди лікують їх неправильно, тому бактерії мутують, набуваючи стійкість до препаратів.

Більшість бронхітів - вірусні. А віруси жодним чином не реагують на антибіотики, адже ті можуть бути ефективними лише проти бактерій. Тому намагатися зарадити бронхіту цими препаратами марно.

Усе, що ви отримаєте - це побічні ефекти від ліків, а також сприяння мутаціям тих бактерій, які вже існують у вашому організмі, але одного дня можуть викликати вже бактеріальне запалення.

Призначення антибіотиків без доведеної бактеріальної інфекції - це пряма робота на створення антибіотикорезистентності та підвищення ризиків побічних дій препаратів.

При бронхіті треба приймати відхаркувальні засоби

Це поширений міф, адже далеко не завжди препарати на основі амброксолу чи ацетилцистеїну показані при бронхіті. Вони дійсно можуть знадобитися, якщо в бронхах накопичується густий слиз, який важко відкашлювати.

Коли ж слиз і так ефективно відхаркується, немає потреби збільшувати його кількість. Особливо небезпечним є одночасне застосування відхаркувальних препаратів та ліків, які зупиняють кашель. Таке поєднання призведе до утворення великої кількості слизу, який лишатиметься в дихальних шляхах.

Лікарі зазначили, що призначати відхаркувальні засоби дітям до 4 років взагалі заборонено

Що робити при бронхіті

Медики розповіли, що робити при бронхіті та чого очікувати. Зокрема, варто дотримуватись таких рекомендацій:

пити багато рідини. Це допоможе організму боротися з інтоксикацією та утворювати достатню кількість слизу, щоб очистити бронхи

відпочивати та збалансовано харчуватися для загальної підтримки сил організму

щодня проводити деякий час на свіжому повітрі відповідно до стану та фізичних можливостей

робити дихальні вправи, які зменшують ризик застою слизу в легенях та полегшують відхаркування

Варто розуміти, що кашель і хрипи при бронхіті цілком можуть зберігатися протягом кількох тижнів.