Лікарі розповіли, чи можна вакцинувати дитину, яка кашляє: важливе пояснення

Часто під час планової вакцинації діти хворіють і батьки не знають, що робити у такій ситуації. Зокрема, робити щеплення можна, але якщо у дитини немає значного погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram .

Чи можна робити щеплення

Медики кажуть, якщо дитина тільки кашляє, не має високої температури та значного погіршення самопочуття - їй можна робити щеплення.

Однак, якщо кашель є симптомом якогось серйозного захворювання, перед вакцинацією варто проконсультуватись з лікарем. Все тому, що наявність протипоказань до щеплення визначає лікар індивідуально для кожної дитини.

Коли вакцинацію не можна робити

Загалом стандартними причинами, через які лікар може відкласти будь-яку вакцинацію, є:

гостре захворювання з температурою, вищою за 38 °C;

стан організму, коли після введення вакцини імунітет може не сформуватися. Наприклад, хімієтерапія, вживання великих доз стероїдних гормонів або ліків, що пригнічують імунітет;

серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи алергія на один із її компонентів. У цьому випадку лікар ухвалює рішення про те, щоб не робити щеплення взагалі, або робити в лікарні під наглядом, або розглядатиме можливість знайти іншу вакцину, яка не містить цього компонента.

Батькам важливо пам'ятати, якщо дитина пропустила щеплення через протипоказання, то можна продовжити курс вакцинації за графіком, який визначить педіатр.

Додамо, що український національний календар щеплень включає вакцинацію від десяти інфекційних хвороб: гепатиту B, туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, паротиту і краснухи.