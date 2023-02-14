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Врачи рассказали, можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: важное объяснение

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Вторник 14 февраля 2023 13:45
Врачи рассказали, можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: важное объяснение Можно ли делать вакцину, если ребенок кашляет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто при плановой вакцинации дети болеют и родители не знают, что делать в такой ситуации. В частности, делать прививку можно, но если у ребенка нет значительного ухудшения самочувствия.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

Можно ли делать прививку

Медики говорят, если ребенок только кашляет, не имеет высокой температуры и значительного ухудшения самочувствия - ему можно прививаться.

Однако, если кашель является симптомом какого-либо серьезного заболевания, перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом. Все потому, что наличие противопоказаний к прививке определяет врач индивидуально для каждого ребенка.

Когда вакцинацию нельзя делать

В целом стандартными причинами, по которым врач может отложить любую вакцинацию, являются:

  • острое заболевание с температурой выше 38 °C;
  • состояние организма, когда после введения вакцины иммунитет может не сформироваться. Например, химиотерапия, употребление больших доз стероидных гормонов или лекарств, подавляющих иммунитет;
  • серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предварительную дозу вакцины или аллергию на один из ее компонентов. В этом случае врач принимает решение о том, чтобы не прививать вообще, либо делать в больнице под наблюдением, либо будет рассматривать возможность найти другую вакцину, не содержащую этого компонента.

Родителям важно помнить, если ребенок пропустил прививку из-за противопоказаний, то можно продолжить курс вакцинации по графику, который определит педиатр.

Добавим, что украинский национальный календарь прививок включает вакцинацию от десяти инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи.

Ранее мы сообщали, почему одни вакцины вводят внутримышечно, а другие - подкожно.

Также мы писали, какие прививки нужно сделать взрослым.

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