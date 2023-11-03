Лікарі назвали найкращу ягоду, яка знижує цукор при діабеті

Лікарі стверджують, що чорниці є найкращими ягодами, які здатні понижувати рівень цукру у крові в людей з діабетом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сайту Eating Well.

У чому перевага чорниць

Свіжа та заморожена чорниця має низький вміст цукру, 1 чашка чорниці містить 22 г вуглеводів і 15 г природного цукру, згідно з даними USDA (американський аналог МОЗ).

Чорниця насичена клітковиною, а це означає, що природний цукор у ягодах повільно всмоктується в кров. Одна чашка чорниці містить майже 4 г клітковини. Високий вміст клітковини у ягодах не тільки допомагає запобігти стрибкам цукру, але й сприяє ситості.

Дієтичні рекомендації для американців на 2020-2025 рр. рекомендують дорослим споживати від 22 до 34 г клітковини на день. 1 чашка чорниці забезпечує 12-18% щоденної потреби у клітковині.

У ягодах також містяться поліфеноли, група поживних речовин з антиоксидантними та протизапальними властивостями, які можуть принести користь здоров’ю. Дослідження показують, що поліфеноли чорниці можуть допомогти захиститись від серцево-судинних захворювань і покращити артеріальний тиск, відповідно до огляду 2023 року в Food Production, Processing and Nutrition.

Інше дослідження показало, що антоціани, різновид фітохімічної речовини, яка надає ягодам насиченого синьо-фіолетового кольору, також можуть бути пов’язані зі зниженням ризику діабету 2 типу, хвороб серця та ожиріння.

Чорниця також є хорошим джерелом вітаміну С, який підтримує здоров’я шкіри та загоєння ран, вітаміну К, який відіграє роль у згортанні крові, та марганцю, який сприяє обміну речовин і підтримує міцність кісток та імунної системи.

З чим найкраще поєднувати чорниці

Чорницю можна їсти свіжою, замороженою та консервованою. Якщо вибираєте консервовані ягоди, то вони повинні бути у легкому сиропі. Перед вживання їх варто промити під проточною водою, щоб зменшити вміст цукру.

Ці ягоди діабетикам бажано поєднувати з нежирним білком - кисломолочним сиром, грецьким йогуртом або здоровими жирами, такими як горіхи, насіння та авокадо. Це уповільнить вивільнення природного цукру в кров. Чорницю можна також додавати до зеленого салату з фетою.