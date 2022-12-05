Врачи назвали самый плохой метод контрацепции, который используют очень часто
Сексологи рассказали о методе контрацепции, который применяют много пар, однако он считается наиболее неэффективным.
О чем идет речь, рассказали на странице Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.
Речь идет о прерванном половом акте
По словам врачей, в первую очередь нужно учитывать несколько факторов:
- Насколько партнер успеет вовремя
- Фертильность женщины (способность к зачатию и вынашиванию)
- День цикла
- А еще! Передеякулят, или предсеменная жидкость
Что такое передеякулянт
Передеякулят выделяется из уретры в состоянии эрекции. На вид он прозрачен и бесцветен, а по консистенции похож на слизь. Эта жидкость необходима для подготовки уретры к проведению ею эякулята (спермы).
Предсемянная жидкость нейтрализует кислотность и тем самым создает для сперматозоидов безопасные условия. А еще, прозрачная слизь является естественной смазкой для головки пениса, обеспечивая скольжение.
Может ли передеякулянт стать причиной беременности
Эта жидкость выделяется до эякуляции (семьявыпрыскивания). Согласно одним исследованиям в передеякуляте были обнаружены сперматозоиды у 16,7% мужчин (это 7 из 42), а в другом исследовании у 10 мужчин из 27 (37%).
Также есть исследование, когда передеякулят был стерильным.
Таким образом прерванный половой акт, не надежный способ предотвращения беременности. И совсем не защищает от болезней, передающихся половым путем.
А вот самым надежным способом контрацепции и защиты от ИППП по-прежнему есть презервативы.
Раньше мы писали, что мужчины тоже имитируют оргазм. Врачи рассказали, зачем они это делают.
Кроме того сообщалось о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.