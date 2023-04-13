Лікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальність
У київській лікарні Охматдит вперше в Україні використали унікальну методику дослідження слизової тонкого кишечника за допомогою ендокапсули.
Про це розповіли на Facebook медичного закладу.
У чому полягає методика
Ендоскопія за допомогою капсули – це технологія, яка дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишечника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Дослідження провадиться за допомогою камери у вигляді маленької капсули. Її застосування можливе навіть у маленьких дітей (вік від 2 років).
Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину від ковтання капсули вже можна пити, а через три – їсти.
Ендокапсули абсолютно безболісні та безпечні для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт та виходить природним шляхом.
Для проведення дослідження потрібно підготувати кишечник за допомогою спеціальної дієти та розчинів. Зазвичай пацієнти самостійно проковтують її як звичайну таблетку, запиваючи ковтком води. У випадках, коли пацієнт самостійно проковтнути капсулу не може, її можна опустити в дванадцятипалу кишку за допомогою ендоскопа, при цьому пацієнт спить під пильним наглядом анестезіологів і не відчуває дискомфорту.
За допомогою капсули можна побачити зміни слизової тонкого кишечника, а саме афти та рубці . Саме дослідження за допомогою ендокапсули допомагає виявити патологію тонкої кишки, тоді як іншими методами це зробити неможливо.
Показанням для дослідження за допомогою ендокапсули є:
- шлунково-кишкова кровотеча та анемії нез'ясованої етіології;
- підозра на поліпи або новоутворення у тонкій кишці;
- судинні мальформації;
- підозра на хворобу Крона, коли є прояви хвороби Крона, проте зміни слизової оболонки стравоходу, шлунка, ДПК та товстої кишки не виявляються;
- коли є клінічні прояви запальних захворювань кишківника, проте ендоскопічно та гістологічно визначається недиференційований коліт.
В Охматдиті впроваджують новий спосіб обстеження (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Нагадаємо, що онкохворі українці можуть безкоштовно отримати ліки.
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