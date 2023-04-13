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Лікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальність

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Київ, Четвер 13 квітня 2023 10:15
Лікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальність Фото: В Охматдиті впроваджують новий спосіб обстеження (facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Людмила Жукова

У київській лікарні Охматдит вперше в Україні використали унікальну методику дослідження слизової тонкого кишечника за допомогою ендокапсули.

Про це розповіли на Facebook медичного закладу.

У чому полягає методика

Ендоскопія за допомогою капсули – це технологія, яка дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишечника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Дослідження провадиться за допомогою камери у вигляді маленької капсули. Її застосування можливе навіть у маленьких дітей (вік від 2 років).

Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину від ковтання капсули вже можна пити, а через три – їсти.
Ендокапсули абсолютно безболісні та безпечні для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт та виходить природним шляхом.

Для проведення дослідження потрібно підготувати кишечник за допомогою спеціальної дієти та розчинів. Зазвичай пацієнти самостійно проковтують її як звичайну таблетку, запиваючи ковтком води. У випадках, коли пацієнт самостійно проковтнути капсулу не може, її можна опустити в дванадцятипалу кишку за допомогою ендоскопа, при цьому пацієнт спить під пильним наглядом анестезіологів і не відчуває дискомфорту.

За допомогою капсули можна побачити зміни слизової тонкого кишечника, а саме афти та рубці . Саме дослідження за допомогою ендокапсули допомагає виявити патологію тонкої кишки, тоді як іншими методами це зробити неможливо.

Показанням для дослідження за допомогою ендокапсули є:

  • шлунково-кишкова кровотеча та анемії нез'ясованої етіології;
  • підозра на поліпи або новоутворення у тонкій кишці;
  • судинні мальформації;
  • підозра на хворобу Крона, коли є прояви хвороби Крона, проте зміни слизової оболонки стравоходу, шлунка, ДПК та товстої кишки не виявляються;
  • коли є клінічні прояви запальних захворювань кишківника, проте ендоскопічно та гістологічно визначається недиференційований коліт.

Лікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальністьЛікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальністьЛікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальністьЛікарі у Києві перші в Україні використали новий метод обстеження дитини: у чому унікальністьВ Охматдиті впроваджують новий спосіб обстеження (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Нагадаємо, що онкохворі українці можуть безкоштовно отримати ліки.

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