"Лікарі не давали сину шансів, але він вижив": історія матері пораненого захисника у музеї "Голоси мирних"

На Мар‘їнському напрямку Сергій потрапив під ворожий обстріл, до лікарні його доставили у важкому стані. Наталя, дізнавшись про біду, одразу вирушила до медзакладу. Син був у комі.

"Я щодня приходила до реанімації. Доглядала за ним, руки-ноги згинала, відкривала йому очі, щоби показати, що мама поруч. Він реагував на мене", - розповідає Наталя Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.



У шпиталі їй казали, що Сергій не зможе говорити і навіть дихати. Наталя плакала ночами, але щоранку вчилася бути не лише мамою, а й психологом та реабілітологом. Син відновлюється, дивуючи медиків. Наталя продовжує власну боротьбу за здоров'я Сергія. І дуже вірить у перемогу України.

"Ми всі сподіваємось, що Україна переможе. Наші хлопці борються на фронті, і це дає надію. Важко згадувати, скільки наших загинуло, але потрібно піднятися і об'єднатися. Я вірю в українців, у наш дух, у добрих і сильних людей", - каже Наталя.

Її розповідь із перших вуст - тут.

Історія родини Наталі Олійник увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.