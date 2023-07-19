Лікарі 4 години ігнорували крики про допомогу: у лікарні Києва за дивних обставин помер військовий 95 ОДШБр

Чотири години безпорадно лежав на вулиці

Вадим із позивним "Фізрук" із 95 ОДШБр був доставлений на лікування до лікарні №4 у Солом'янському районі Києва ще 30 червня.

З незрозумілих причин охорона медустанови його побила та кинула поряд, на вулиці. За деякими припущеннями, у Вадима міг статися напад ПТСР або гострий стресовий розлад. Лікарі коментували, що пацієнт був п'яний, агресивний, бився головою об стіну.

На вулиці боєць у важкому стані провів майже 4 години, і ніхто не надав йому допомоги. Його побратим безуспішно закликав працівників лікарні виконати свої обов'язки та допомогти пораненому, але ті відмовилися.

Тоді він був змушений викликати машину швидкої допомоги з іншого медичного закладу. І тільки після цього Вадима занесли до приміщення лікарні №4 і замість того, щоб відправити у відділення реанімації, просто прив'язали його до ліжка.

Через 16 години лікарі офіційно повідомили про "раптову смерть".

За словами друзів бійця, про тілесні ушкодження на тілі загиблого замовчують не лише лікарі цієї лікарні, а й слідчий. Ймовірно, щоб зам'яти справу.

"Побили до втрати свідомості, віднесли до палати, де він дві години повільно вмирав. А потім приїхала слідча, яка констатувала раптову смерть. Не вбивство, а раптову смерть. Хоча бачила стерті коліна, руки, гематоми на тілі та порізи на обличчі. Я сиділа в цій лікарні серед ночі та дивилася на батька, яким ридав у коридорі, говорячи, що Вадим не загинув під Мар'їнкою, а загинув тут, у Києві. Загинув жахливою смертю", - написала подруга військового.

Скріншоти

Що кажуть у поліції

У поліції Києва повідомили, що з'ясовуються обставини загибелі 31-річного військового в медичній установі, де він перебував на лікуванні останні кілька тижнів.

Версія поліції суттєво відрізняється від тієї, яку розповіли близькі Вадима.

"16 липня о 23:50 друг загиблого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медустанови. Співробітники муніципальної охорони разом із медиками відправили потерпілого палату, пізніше чоловіка було переведено в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військового", - йдеться в повідомленні.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка опитала персонал лікарні, забрала відео з камер зовнішнього спостереження, а також із нагрудних бодікамерів працівників муніципальної охорони. Було оглянуто також бомбосховища, куди ввечері заходив військовий.

Відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним чи фармацевтичним персоналом. Буде проведено судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті військового.

Що відомо про Вадима

Вадим – родом із Житомира. На захист України встав із перших днів повномасштабного вторгнення РФ - пішов на фронт добровольцем і служив у 95 ОДШБр.

Він був розвідником, ветераном та висококласним спеціалістом з розвідки за допомогою БПЛА. Понад рік він був на фронті й смерть його спіткала не на бойовому завданні, а в Києві.

Вадим із позивним "Фізик" (скриншот)