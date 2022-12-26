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Лікар розвіяв популярні міфи про безпечність кальяну: чому від нього варто відмовитись

Чи шкодять кальяни здоров'ю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куріння є причиною виникнення серйозних проблем зі здоров'ям. Однак багато хто вважає, що електронні сигарети або кальян - завдають меншого шкоду здоров'ю. Однак, це не так.

Про це розповів терапевт та кардіолог Богдан Авраменко в Instagram.

Шкода кальяну

За словами лікаря, в одному скуреному кальяні скільки нікотину, що декілька пачок сигарет навіть не зрівняються.

Зокрема, куріння кальяну зазвичай розповсюджується серед молоді, що становить загрозу та небезпеку з кардіологічної точки в майбутньому.

Окрім того, в кальяні кількість продуктів горіння та монооксиду вуглецю в рази більша ніж у звичайній сигареті. В результаті, чим більше куриш, тим гірше не тільки для серця, а й для легень. Тому що розвиток раку легень, ротоглотки та стравоходу значно вищий.

У людей, які курять кальян, підвищується ризик заразитися інфекційними хворобами, такими як туберкульоз, герпес, гепатит.

З чим пов’язана популярність кальяну:

  • є ароматизований тютюн (масел), що має приємний смак;
  • куріння кальяну рекламується, як спосіб розслабитися та гарно провести час;
  • деякі заклади громадського харчування сприяють курінню кальяну (бари, ресторани);
  • хибне уявлення про те, що куріння кальяну не шкодить здоров’ю.

Додамо, що при курінні кальяну у повітря виділяються різноманітні хімічні речовини, зокрема, поліциклічні вуглеводні, що є канцерогенами, чадний газ, тверді часточки, що можуть становити серйозні загрози для людей навколо, які їх вдихають. Тому перебувати у приміщенні, де курять кальян, небезпечно.

Раніше лікар розповідав про шкоду електронних сигарет на здоров'я.

Також ми писали, що вейпи і електронки можуть "розбудити" ракові клітини.

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курениекальянсигарети