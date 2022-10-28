Лікар розвіяла найпопулярніші міфи про антидепресанти, в які вірять всі

Деякі пацієнти бояться приймати антидепресанти, адже вважають, що організм може стати залежним до таких ліків. Однак, це зовсім не так.

Про це повідомила психіатр Надь Беата в Instagram .

Міфи про антидепресанти

"Чи не стану я овочем?"

Зокрема, перші антидепресанти мали велику кількість неприємних побічних дій, а саме виражена седація, яке пригальмовувало людину як фізично, так і психічно.

Однак, психофармакологія стрімко розвивається, тому зараз є багато інших препаратів, які не мають побічної дії.

Лікар каже, що сучасні ліки направлені на відновлення якості життя людини, її функціонування, а не навпаки.

Чи викликають залежність?

Таке твердження є абсолютно неправдивим. Різке припинення прийому АД може викликати деякі неприємні, але тимчасові симптоми. Тому часто люди приймають це за прояв сформованої залежності. Але це не правильно.

Чи можна набрати зайву вагу?

Кожен антидепресант по різному впливає на вагу різних людей.

"Якщо коротко-то є АД, які можуть збільшити, зменшити вагу або ж ніяк не впливати на неї. Цей нюанс враховується при підборі препарату до конкретного пацієнта", - каже лікар.

"Я боюся побічних дій"

На початку прийому ліків протягом перших 2 тижнів можуть виникати певні побічні дії (наприклад, нудота, головокружіння та головний біль).

Лікар каже, що ці побічні дії є тимчасовими і зазвичай зникають самостійно без жодних втручань.

"Всі по різному реагують на різні ліки, тому передбачити чи будуть у вас якісь реакції на початку прийому чи ні - неможливо. Якщо коректно призначений препарат та дотримуються всі рекомендації, тоді період "адаптації" до препарату проходить благополучно", - додав психіатр.