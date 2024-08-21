Лікар розвінчав три найпопулярныших міфи про випадіння волосся

Міфи про випадіння волосся

Дональд Грант, лікар загальної практики вирішив назавжди розвіяти три найбільші міфи про випадіння волосся - від причини відсутності ваших пасом до стигми та засобів для обох чоловіків та жінок.

Випадіння волосся стосується тільки чоловіків

Це - неправда. У жінок може випадати волосся, іноді навіть тимчасово через гормональні зміни, такі як вагітність і менопауза. Це пояснюється тим, що підвищений рівень прогестерону спричиняє тимчасову припинення роботи волосяних фолікул, а жіноче облисіння є генетичною формою постійного випадіння волосся.

Стрес є причиною випадіння волосся

Це твердження - неправильне. Хоча стрес може вплинути на випадання волосся, це один із багатьох факторів, які можуть цьому сприяти. Стани, які призводять до випадіння волосся, такі як гніздова алопеція та телогенне випадання, можуть впливати на високий рівень стресу, і на наше психічне благополуччя. Але це неправда, що саме від стресу випадає волосся.

Різні фактори способу життя та здоров’я, включаючи дієту, дефіцит заліза або вітаміну D і вік, відіграють значну роль у негенетичному випаданні волосся.

Втрата волосся залежить від віку

Це твердження просто не відповідає дійсності, оскільки втрата волосся може статися в будь-якому віці, як у чоловіків, так і у жінок.

Андрогенна алопеція зазвичай передається генетично і може початися вже в підлітковому віці або на початку двадцятих років.

"Спочатку це часто проявляється у вигляді випадання лінії волосся, а потім поширюється на решту голови. Чоловіки та жінки повинні розуміти, що випадання волосся може виникнути в будь-якому віці, розуміючи характерні ознаки", - сказав лікар.