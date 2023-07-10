Лікар розповів, як точно розпізнати бронхіальну астму: симптоми

Бронхіальна астма - це хронічне запалення бронхів, що призводить до звуження їхнього просвіту (обструкції). Захворювання найчастіше виникає у дітей, але може бути виявлено вже у дорослому віці.

Які симптоми хвороби можуть виникнути, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.