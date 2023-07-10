Лікар розповів, як точно розпізнати бронхіальну астму: симптоми
Бронхіальна астма - це хронічне запалення бронхів, що призводить до звуження їхнього просвіту (обструкції). Захворювання найчастіше виникає у дітей, але може бути виявлено вже у дорослому віці.
Які симптоми хвороби можуть виникнути, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Як розпізнати бронхіальну астму
Хвороба проявляється такими симптомами
- напади задишки, часто в нічний період
- свист у грудях
- часті бронхіти, що супроводжуються вищезгаданими симптомами та потребують інгаляційного лікування
- наявність алергії, зазвичай на алергени, що потрапляють в організм через дихальні шляхи (домашній пил, пилок рослин, шерсть тварин, побутова хімія)
- наявність астми у близьких родичів
- аспіринова тріада - наявність у людини алергії на ацетилсаліцилову кислоту (аспірин), хронічного поліпозного риносинуситу та частих затяжних бронхітів свідчить з великою ймовірністю про бронхіальну астму
Як діагностують захворювання
Діагностика бронхіальної астми вимагає проведення спірометрії та часто консультації допоміжних фахівців - пульмонолога та алерголога.
Бронхіальна астма - це невиліковна хвороба, проте при регулярному прийомі ліків її можна перевести на стадію ремісії.
Існує державна програма "Доступні ліки", яка дозволяє отримати електронний рецепт у сімейного лікаря на інгалятори від астми зі знижкою або безкоштовно (залежно від препарату).
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