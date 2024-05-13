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Лікар розповіла, як сльози допомагають виявити серйозні захворювання

Понеділок 13 травня 2024 19:01
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Лікар розповіла, як сльози допомагають виявити серйозні захворювання Чи можна сльози використовувати для діагностики захворювань (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай для перевірки на наявність різних дефіцитів забирається кров людини. Але як виявилось, для аналізу достатньо взяти сльози.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра, кардіолога та ревматолога Марію Павленко.

Як можна використовувати сльози

За словами лікаря, сльози можна використовувати для діагностики захворювань так само як і кров.

Сльози дані людини не тільки для того, щоб проявляти емоції. Вони покривають передню поверхню ока і виконують чимало важливих функцій - зволожують і захищають око від навколишнього середовища.

Також вони постачають корисні поживні речовини і допомагають заломлювати світло і бачити так як треба.

Як виявилось, за своїм складом сльози містять не лише воду, а й багато різних білків, ліпідів, солів та протизапальних частинок.

Чому у кожної людини різник склад сльози

У кожної людини склад сльози суттєво відрізняється, це залежить від статі, віку, образу життя та інших захворювань.

"Останніми роками вчені приділять багато уваги дослідженню складу сльози. І вже було встановлено, що склад сльози у людини з захворюванням очей, наприклад, увеїт, відрізняється. Склад сльози порівнюючи зі здоровою людиною є різним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, склад сльози відрізняється у людей, які мають захворювання, які здавалося б не пов'язані з очима. Наприклад, множинний склероз або хвороба Паркінсона.

Марію Павленко зазначила, що навіть у сльозі були виявлені певні біомаркери, за допомогою яких можна діагностувати певні онкологічні захворювання.

Тому найближчим часом використання сльози для діагностики захворювань буде досить популярним, тому що це досить неінвазивно та інформативно.

"Не витрачайте свої сльози дарма", - додала лікар.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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