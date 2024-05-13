Врач рассказала, как слезы помогают обнаружить серьезные заболевания
Обычно для проверки на наличие разных дефицитов убирается кровь человека. Но, как оказалось, для анализа достаточно взять слезы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра, кардиолога и ревматолога Марию Павленко.
Как можно использовать слезы
По словам врача, слезы можно использовать для диагностики заболеваний так же как и кровь.
Слезы даны человеку не только для того, чтобы проявлять эмоции. Они покрывают переднюю поверхность глаза и выполняют немало важных функций - увлажняют и защищают глаз от окружающей среды.
Также они снабжают полезными питательными веществами и помогают преломлять свет и видеть так как надо.
Как оказалось, по своему составу слезы содержат не только воду, но и множество разных белков, липидов, солей и противовоспалительных частиц.
Почему у каждого человека разный состав слезы
У каждого человека состав слезы существенно отличается, это зависит от пола, возраста, образа жизни и других заболеваний.
"В последние годы ученые уделяют много внимания исследованию состава слезы. И уже было установлено, что состав слезы у человека с заболеванием глаз, например, увеит, отличается. Состав слезы сравнивая со здоровым человеком разный", - говорится в сообщении.
Кроме того, состав слезы отличается у людей, имеющих заболевания, которые казалось бы не связаны с глазами. К примеру, множественный склероз или болезнь Паркинсона.
Мария Павленко отметила, что даже в слезе были обнаружены определенные биомаркеры, с помощью которых можно диагностировать определенные онкологические заболевания.
Поэтому в ближайшее время использование слезы для диагностики заболеваний будет достаточно популярно, так как это достаточно неинвазивно и информативно.
"Не тратьте свои слезы даром", - добавила врач.
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