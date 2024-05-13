Врач рассказала, как слезы помогают обнаружить серьезные заболевания

Обычно для проверки на наличие разных дефицитов убирается кровь человека. Но, как оказалось, для анализа достаточно взять слезы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра, кардиолога и ревматолога Марию Павленко.

Как можно использовать слезы

По словам врача, слезы можно использовать для диагностики заболеваний так же как и кровь.

Слезы даны человеку не только для того, чтобы проявлять эмоции. Они покрывают переднюю поверхность глаза и выполняют немало важных функций - увлажняют и защищают глаз от окружающей среды.

Также они снабжают полезными питательными веществами и помогают преломлять свет и видеть так как надо.

Как оказалось, по своему составу слезы содержат не только воду, но и множество разных белков, липидов, солей и противовоспалительных частиц.

Почему у каждого человека разный состав слезы

У каждого человека состав слезы существенно отличается, это зависит от пола, возраста, образа жизни и других заболеваний.

"В последние годы ученые уделяют много внимания исследованию состава слезы. И уже было установлено, что состав слезы у человека с заболеванием глаз, например, увеит, отличается. Состав слезы сравнивая со здоровым человеком разный", - говорится в сообщении.

Кроме того, состав слезы отличается у людей, имеющих заболевания, которые казалось бы не связаны с глазами. К примеру, множественный склероз или болезнь Паркинсона.

Мария Павленко отметила, что даже в слезе были обнаружены определенные биомаркеры, с помощью которых можно диагностировать определенные онкологические заболевания.

Поэтому в ближайшее время использование слезы для диагностики заболеваний будет достаточно популярно, так как это достаточно неинвазивно и информативно.

"Не тратьте свои слезы даром", - добавила врач.