Лікар розповіла, як не купити "фуфломіцин" в аптеці: ось на що зверніть увагу

Українці витрачають багато своїх грошей на ліки без доведеної ефективності. Важливо знати, як ще в аптеці виявити "фуфломіцин".

Про це повідомила сімейний лікар Анастасія Неклюдова в Instagram .

На що потрібно звернути увагу

Може так трапитись, що в аптеці або на прийомі у лікарі людині запропонують попити щось для "зміцнення організму та припинення всіх болів". У такі моменти варто задуматись, чи не "фуфломіцин" намагаються продати.

За словами лікаря варто звернути увагу на:

Механізм дії - має бути описана конкретна молекула і механізм як саме вона працює, на які рецептори впливає;

Показання для застосування - чітке вказання, коли застосовується, а не розмиті фрази "у комплексній терапії, профілактика рецидивів";

Протипокази, взаємодії, побічні ефекти - якщо нічого немає, значить препарат нормально не досліджували;

Склад - якщо є C10, D12 і подібне - це гомеопатія, яка зовсім не працює.

"Не витрачайте гроші на непотрібні ліки, витрачайте гроші на задоволення та донатьте на ЗСУ", - додала лікар.

Як виявити непридатний засіб в аптеці

В чеку немає конкретики

Не соромтеся і попросіть інших відвідувачів аптеки дозволити поглянути на їх чеки. Відмовтеся від покупки, якщо на чеку немає конкретної назви препарату, а тільки вказана група, до якої він належить.

Вказівка ​​лише групи дозволяє нечесному продавцеві при нагоді відхреститися від проданого препарату.

Не збігаються серії

Перед тим, як купити, попросіть провізора поглянути на упаковування ліків. Порівняйте номер серії на зовнішній упаковці цього препарату і на внутрішній - він повинен збігатися.

Річ у тому, що прострочені ліки можуть вкласти в упаковку від непрострочених.

Куплені ліки у медпрацівника

Препарат може коштувати і дешевше, бути не підробкою, але непридатним - адже ви не знаєте, чи порушувались умови його зберігання.